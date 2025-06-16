Знамениту шпигунську службу вперше очолить жінка. Що відомо про розвідницю з грузинським корінням (фото)

Вона працює у розвідці з 1999 року

Розвідувальна служба Великої Британії МІ6 вперше за понад сторічну історію буде очолена жінкою. Британський прем’єр-міністр Кір Стармер призначив на цю посаду Блейз Метревелі, яка вже цієї осені замінить на цій посаді Річарда Мура.

Як повідомляє офіційний сайт уряду Великої Британії, Метревелі стане 18-м керівником МІ6 і першою жінкою, яка обійме цю посаду. При цьому вона буде єдиною публічно відомою особою у структурі служби, адже особи інших співробітників засекречено.

Блейз Метревелі

Зазначається, що 47-річна Блейз Метревелі очолить МІ6, коли Британія стикається зі зростаючими загрозами. Робота спецслужб ніколи не була настільки важливою.

"Історичне призначення Блейз Метревелі відбувається в той час, коли робота наших розвідувальних служб ще ніколи не була такою важливою. Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу – чи то агресори, які надсилають свої шпигунські кораблі до наших вод, чи хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб", — прокоментував призначення Стармер.

MI6 (Військова розвідка, Секція 6), є службою зовнішньої розвідки Сполученого Королівства. Її основним завданням є таємний збір та аналіз розвідувальної інформації про іноземних громадян за кордоном.

Що відомо про нову очільницю МІ6

Блейз Метревелі вивчала антропологію в Пемброк-коледжі, Кембридж. У розвідці працює з 1999 року. Обіймала ключові посади, включаючи директорство в МІ-5 (внутрішня розвідка Британії). Наразі Метревелі є генеральним директором з технологій та інновацій у МІ6.

Блейз Метревелі веслує за Кембридж у 1997 році (п'ята праворуч)

Згідно з відкритими даними, Метревелі має грузинське походження. Її прізвище також грузинське.

Блейз Метревелі у складі команди, яка перемогла Оксфорд у 1997 році (ліворуч позаду)

Чинний глава МІ6 Річард Мур схвально висловився щодо своєї наступниці. За його словами, Метревелі — "висококваліфікований офіцер розвідки та лідер, а також один з наших провідних мислителів у галузі технологій".

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