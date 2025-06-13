"Не сильно комфортно". Вице-спикер Верховной Рады оценила работу Залужного как посла

Он начал работу послом Украины в Великобритании в мае 2024 года

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк поделилась мнением о дипломатической работе экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Недавно вице-спикер ВР была в Великобритании и встречалась с ним.

Как рассказала Елена Кондратюк в интервью "Украинской правде", сейчас каждый посол Украины – фактически депутат за рубежом. Очень многое зависит от каждого из них. Дипломатическая работа – это ежедневный кропотливый труд. Впрочем, по мнению вице-спикера ВР, Залужный имеет успехи на этом поприще.

"Что касается Валерия Федоровича, то я не думаю, что ему там сильно комфортно, потому что все-таки у него есть очень большой военный бекграунд. Но если посмотреть, как его воспринимают, например, в политическом представительстве Британии, в парламенте, то, думаю, что он абсолютно вписывается в эту систему координат. Во-вторых, к нему уважительно относятся как к представителю Украины", — сказала Кондратюк.

Как сообщал "Телеграф", даже несмотря на незначительное проседание рейтинга экс-главкома Валерия Залужного, уровень доверия украинцев к нему все равно остается большим. Его феномен объяснил директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.