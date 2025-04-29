Их история любви началась с претензий: как выглядит жена премьера Великобритании Кира Стармера и чем занимается

В браке пара воспитывает двоих детей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который занял первое место в списке "самых влиятельных людей мира" по версии Time, давно состоит в браке с Викторией Александер. Женщина старалась избегать публичности, но после того, как стала первой леди Великобритании, ей пришлось чаще появляться перед общественностью.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена премьера Кира Стармера и чем занимается. Мы узнали некоторые факты их знакомства.

Виктория Стармер — как выглядит жена премьера Великобритании

Первая леди Великобритании Виктория Стармер родилась в Лондоне и выросла в районе Госпел-Оук, расположенном на севере города. Ее отец был экономистом и выходец из польско-еврейской семьи, а мама, которая скончалась в 2020 году, работала в медицинской сфере.

Виктория Стармер, Фото:Getty Images

После окончания школы Виктория получила высшее образование по специальностям "юриспруденция" и "социология" в Кардиффском университете, где год занимала пост президента студенческого союза. В этот период Виктория стала сторонницей Лейбористской партии и даже активно протестовала против образовательных реформ тогдашнего министра образования.

А спустя четыре года будущая первая леди Великобритании стала квалифицированным адвокатом и начала работать в юридической фирме Hodge Jones & Allen. В начале 2000-х годов Виктория познакомилась с будущим супругом.

Кир Стармер вместе с супругой, Фото:Getty Images

Как рассказал сам Кир Стармер в интервью журналисту Пирсу Моргану в 2021 году, их знакомство с Викторией было не самым удачным, поскольку началось с претензий. Ранее они работали вместе над одним судебным делом и Кир взял номер Виктории, чтобы сказать ей о неточностях в документах, которые она составляла.

По словам премьера Великобритании, Виктория его выслушала, а затем, вешая трубку, проворчала: "Кем, черт возьми, он себя возомнил?". Но несмотря на дерзость, Кир решился ухаживать за Викторией и между ними вспыхнули чувства.

Как выглядит Виктория Стармер, Фото:Getty Images

В 2004 году пара обручилась во время отпуска в Греции, а в 2007 году — сыграла свадьбу в поместье Феннес в Эссексе. В браке у них родилось двое детей. Сына зовут Тоби и ему 16 лет, а вот имя 14-летней дочери пара не раскрывает.

Известно, что после замужества Виктория перешла работать в Национальную службу здравоохранения, где остается работать в сфере гигиены труда. Долгое время жена Стармера предпочитала оставаться в его тени, поскольку не хотела лишнего внимания со стороны пресса, но после того, как Кир занял пост премьер-министра Великобритании, его жена стала более публичной.

Кир и Виктория Стармер, Фото:Getty Images

Однако Виктория никогда не давала интервью. По словам ее мужа, в дальнейшем это не изменится.

"Ей нравится работать в Национальной системе здравоохранения. Ей нравится команда, с которой она работает. И мы с ней делаем все возможное, чтобы вырастить двоих счастливых и уверенных в себе детей, и это очень важно для нас", – сказал о жене британский политик.

Как выглядит первая леди Великобритании, Фото:Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена госсекретаря США Марко Рубио. Мы узнали, чем она занимается.