"Какие люди!": украинцы остроумно насмехаются над встречей Лукашенко и Келлога в Беларуси

Некоторые пользователи утверждают, что встреча больше похожа на "цирк", а не дипломатию

Пока на международной арене продолжается борьба за поддержку Украины, в Минске неожиданно состоялась встреча, которая вызвала волну иронии и недоверия в соцсетях. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины — генералом Китом Келлогом.

Визит, по сообщениям госСМИ, прошел во Дворце Независимости в Минске с участием делегаций с обеих сторон.

Лукашенко, встречая американского представителя, обратился к нему с сразу ставшей мемной фразой: "Какие люди! Привет, дорогой!".

Реакция общества на эту встречу не заставила себя ждать. Пользователи соцсетей саркастически комментируют: один из них предполагает, что Лукашенко будет "показывать, откуда Украина должна была напасть на Беларусь", другой — что "это цирк", а не дипломатия.

Некоторые зрители иронизируют относительно возможного обмена: "Променял картофель на НАТОвские бургеры", "Картофель подогнал в обмен на не наложение санкций", "Просит убежище?".

Звучит предположение, что Лукашенко хочет "пюрешку вешать на уши", а сам визит расценивают как попытку "расторговать Украину".

"Трамп хочет Нобелевскую — даже через Беларусь", — пошутил один пользователь.

Конечно, большинство украинцев вспомнили популярную фразу от главы РБ о том, откуда "готовилось нападение на Беларусь". Люди креативно обыгрывали эти слова, добавляя новые и одновременно не изменяя смысл выражения.

Согласно предварительным данным Reuters, Кит Келлог рассматривает этот визит как возможный шаг к началу мирных переговоров по войне России против Украины. Это первая подобная встреча на таком уровне со стороны США за многие годы: последний раз в 2020 году Минск посещал госсекретарь Майк Помпео.

Ранее "Телеграф" разбирался в том, какой может быть настоящая цель этой поездки и не связано ли это с угрозой со стороны Беларуси из-за очередных военных учений с россиянами.