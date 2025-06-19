У США есть тенденция возвращаться. Зачем представителю Трампа ехать в Беларусь

Лукашенко не раз провозглашал желание стать посредником в переговорах Украины и России

Возможный визит спецпредставителя США по Украине Кита Келлога в Беларусь, как вероятная предпосылка создания платформы для переговоров Украины и России, маловероятен в таком ключе. Киеву сейчас нет смысла соглашаться на условный "Минск-3".

Об этом заявил Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины (2019-2020), посол Украины в Великобритании (2020-2023) в эфире Radio NV. По его словам, факт того, что этот визит не подтвержден, официально уже дает возможность не обсуждать его.

"Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно предлагал это (Беларусь как посредника в переговорах — ред.) давно. И у американцев есть такая тенденция время от времени возвращаться. Знаете как будто у них есть перекидной календарик и где-то там написано "Беларусь" красным карандашом. И они думают" О давайте попробуем!"" — говорит Пристайко.

Он объясняет, что США сейчас не пытаются помочь Беларуси стать посредником в переговорах и оттянуть республику от России. Штаты, скорее всего, хотят уменьшить партнерство Беларуси и Китая. С одной стороны ослабив КНР, а с другой таким образом ослабить и Россию. Здесь также нельзя забывать, что сам Лукашенко время от времени любит напоминать Европе и Китаю о существовании Беларуси. И если ЕС не открывается к партнерству, то Китай понемногу создает связи.

"В нашем контексте я сомневаюсь, если мы даже будем говорить о переговорах в Беларуси, что они будут. 100 раз наша власть говорила, что при президенте Зеленском такой штуки как "Минск" не будет. Я просто не представляю себе для чего им сейчас согласовывать на "Минск-3"", — говорит Пристайко.

По его словам, даже Россия сейчас настаивает не Минских соглашениях, а Стамбульских договоренностях. Именно на основе них Кремль хочет добиться "мира" с Украиной. Поэтому здесь логики возвращения к "Минску-1" и так далее нет.

Относительно визита Келлога Пристайко говорит: "Он производит впечатление гораздо более адекватного человека, чем большинство вокруг президента Трампа. Келлог пытается хотя бы что-то говорить, что мы с вами здесь будем обсуждать, воспринимать положительно. Чтобы хоть как-то закрывать негативные сигналы, которые нам постоянно посылают с Вашингтона".

Ранее "Телеграф" писал, что искусственный интеллект рассказал, для чего Келлог едет в Беларусь на встречу с Лукашенко.