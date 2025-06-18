Если приезд Келлога состоится, это станет первым визитом высокопоставленного чиновника США в Беларусь за многие годы

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине, генерал в отставке Кит Келлог собирается встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Келлог считает, что общение с Лукашенко в Минске поможет возобновить переговоры Украины и России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Собеседники подтвердили, что Келлог возлагает на встречу с Лукашенко определенные надежды на возобновление переговоров Киева и Москвы, которые сейчас находятся в тупике.

"Точная повестка дня встречи неизвестна, однако Келлог частно охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине", — говорится в сообщении.

Если планы Келлога будут реализованы, его приезд станет первым визитом высокопоставленного лица США в обложенную санкциями Беларусь за многие годы. По мнению спецпредставителя США, встреча с Лукашенко поможет возобновить переговоры Украины и России.

Отметим, что, по мнению историка из США Марси Шор, переговоры Украины и России не могут закончиться устойчивым миром. Ведь он возможен только при полном свержении режима российского правителя Владимира Путина. Если путинский режим останется в России, это будет просто отложенная новая война.

Как сообщал "Телеграф", бывший посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, почему Путин не отказывается от переговоров, но продолжает атаковать Украину. "Переговоры" для него повод показать, что Киеву сейчас не нужна военная помощь. Пользуясь моментом, глава Кремля спешит забрать как можно большую часть украинской территории.