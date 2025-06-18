США выходят на Минск: зачем советник Трампа едет в Лукашенко рассказал ИИ

Потенциальная встреча Келлога с Лукашенко – первая такого уровня за годы

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог планирует посетить Беларусь и встретиться с самоназванным президентом Александром Лукашенко, пишут ведущие западные СМИ. Встреча такого уровня стала первой за многие годы, ведь официальный Минск находится в дипломатической изоляции.

"Телеграф" предложил искусственному интеллекту проанализировать потенциальное влияние на переговоры по миру в Украине и причины подобной активности. ИИ Gemini уверен, это событие будет иметь значительный дипломатический вес и потенциальное влияние на мирные переговоры по Украине.

В своем ответе ИИ отметил, что целью такой встречи может быть поиск нестандартного решения, ведь переговоры пока не продвигаются. Беларусь могут рассматривать не только как канал коммуникации, но и как площадку для переговоров по гуманитарным вопросам, например, освобождению пленных.

ИИ о возможной цели и причинах визита Келлога

Другая причина визита может таиться в роли Беларуси как союзницы РФ. Встреча Келлога с Лукашенко может преследовать цель вбить клин между Москвой и Минском и ослабить влияние РФ. В общем, сам визит может быть не только способом получить информацию "на месте", но и быть сигналом для России относительно гибкости дипломатии США.

ИИ считает, что встреча может повлиять на отношения с РФ

Возможно воздействие на переговорный процесс

Как это повлияет на переговоры о войне в Украине

Gemini считает, что если визит будет успешным, Беларусь может стать катализатором переговоров и одновременно площадкой для них. Напомним, именно Беларусь принимала переговоры по конфликту в Луганской и Донбассе, там были подписаны Минские соглашения.

В случае установления договоренностей с США Беларусь может стать рычагом давления на Кремль, ведь предоставляет территорию для базирования войск РФ и именно с этой территории в 2022 также заходили оккупанты. Важно, чтобы Соединенные Штаты четко обозначили цели визита. В Украине поездка Келлога может быть воспринята не только как попытка установления мира, но и как сотрудничество с тем, кто поддерживает агрессию России.

В Украину визит могут воспринять неоднозначно

Риски, связанные с поездкой Келлога

Визит Кита Келлога в Беларусь — ход нестандартный и достаточно рискованный. Многое зависит от того, готов ли Лукашенко действительно говорить, и насколько он самостоятелен в своих действиях, считает ИИ. Еще один ключевой момент – последовательность позиции США. Главное, чтобы такие инициативы не взорвали позицию Украины.

Риски встречи:

Лукашенко может использовать его для собственной легитимизации на международной арене.

Результат переговоров может оказаться нулевым, а сам Лукашенко лишь усилит свои позиции без реальных шагов к миру.

Это может создать сигнал, что США готовы вести диалог даже с союзниками агрессора, пренебрегая интересами Украины.

Риски от визита Келлога в Минск

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп уехал с саммита "семерки" в Канаде, не встретившись с Владимиром Зеленским. Более того, общего заявления по итогам не будет именно из-за этого. США не хотят "оскорблять" Россию резкими высказываниями, опасаясь влияния на переговорный процесс.