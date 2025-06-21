"Какіє люді!": українці дотепно кепкують із зустрічі Лукашенка та Келлога у Білорусі

Дехто з користувачів стверджує, що зустріч більше схожа на "цирк", а не дипломатію

Поки на міжнародній арені триває боротьба за підтримку України, у Мінську несподівано відбулася зустріч, яка викликала хвилю іронії та недовіри у соцмережах. Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа з питань України — генералом Кітом Келлогом.

Візит, за повідомленнями держЗМІ, відбувся в Палаці Незалежності в Мінську за участю делегацій з обох сторін.

Лукашенко, зустрічаючи американського представника, звернувся до нього з фразою, яка одразу стала мемною: "Какіє люді! Прівєт, дарагой!".

Реакція суспільства на цю зустріч не забарилася. Користувачі соцмереж саркастично коментують: один із них припускає, що Лукашенко "показуватиме, звідки Україна мала напасти на Білорусь", інший — що "це цирк", а не дипломатія.

Деякі глядачі іронізують щодо можливого обміну: "Проміняв картоплю на НАТОвські бургери", "Бульбу підігнав в обмін на не накладення санкцій", "Просить притулок?".

Звучить припущення, що Лукашенко хоче "пюрешку вішати на вуха", а сам візит розцінюють як спробу "розторгувати Україну".

"Трамп хоче Нобелівську — навіть через Білорусь", — пожартував один користувач.

Звісно, більшість українців згадали популярну фразу від очільника РБ про те, звідки "готувався напад на Білорусь". Люди креативно обігрували ці слова, додаючи нові та водночас не змінюючи сенсу виразу.

Згідно з попередніми даними Reuters, Кіт Келлог розглядає цей візит як можливий крок до початку мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Це перша подібна зустріч на такому рівні з боку США за багато років: востаннє у 2020-му Мінськ відвідував держсекретар Майк Помпео.

Раніше "Телеграф" розбирався в тому, якою може бути справжня мета цієї поїздки і чи не пов'язано це з загрозою з боку Білорусі через чергові військові навчання з росіянами.