Наступление из Беларуси все же возможно? Почему Келлог собирается к Лукашенко

Визит Келлога может состояться как раз тогда, когда Россия и Беларусь готовятся к большим военным учениям

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог собирается посетить Беларусь и встретиться с Александром Лукашенко. Этот визит станет первым за многие годы контактом высокопоставленного чиновника из США с находящимся в тесном союзе с Россией лидером страны.

Официальная повестка дня встречи не озвучена, но Келлог в разговорах называл ее потенциальной попыткой продвинуть идею возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, которые полностью заблокированы. "Телеграф" разбирался в том, какой может быть подлинная цель этой поездки и не связано ли это с угрозой со стороны Беларуси из-за очередных военных учений с россиянами.

О возможном визите сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника. Государственный департамент США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались комментировать информацию, а сами планы поездки могут быть изменены или упразднены в последний момент.

Угроза от учений "Запад-2025"

Визит Келлога может состоятся как раз тогда, когда Россия и Беларусь готовятся к большим военным учениям "Запад-2025" осенью. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, в учениях примут участие около 100 тысяч военных — в 8 раз больше, чем первоначально говорила Беларусь.

Это очень похоже на зиму 2022 года. Тогда Россия также под видом учений стягивала войска к украинской границе, а затем напала. Российские солдаты использовали белорусскую территорию для атаки на северные области и попытались захватить Киев.

Карта вторжения Россиян в Украину, 1 марта 2022 года

Карта наступления Россиян с территории Беларуси, 2022 год

Президент Владимир Зеленский предупреждал о возможности повторения сценария в 2022 году. Он говорил, что Россия готовится использовать белорусскую территорию для нового вторжения в Украину под предлогом совместных учений.

Первый американский визит за годы

Если поездка состоится, Келлог станет первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь за последние годы. Последний подобный визит был в 2020 году, когда в Минск приезжал государственный секретарь Майк Помпео во время первого президентства Трампа.

Тогда американцы пытались оторвать Лукашенко от России и предложили альтернативу российской нефти. США договорились о возможности поставок своей нефти в Белоруссию, чтобы страна меньше зависела от Москвы. Это была первая поездка госсекретаря США в страну более чем за 25 лет.

После президентских выборов 2020 года, которые международное сообщество признало сфальсифицированными, США резко ухудшили отношения с Беларусью. Тогда, по информации белорусского ЦИК, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Белорусы не согласились с результатами выборов и в стране начались массовые протесты.

Протесты в Беларуси

Америка ввела санкции против режима Лукашенко, а в 2022 году вынуждена была закрыть свое посольство в стране.

Что хочет достичь Келлог

Своими мыслями о целях поездки Келлога в Беларусь с "Телеграфом" поделились директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и глава Института американистики Владислав Фарапонтов. Эксперты не связывают этот визит непосредственно с угрозой для Украины со стороны Беларуси, а рассматривают его как попытку американской дипломатии повлиять на Россию и добиться прогресса в мирных переговорах.

В частности, Виталий Кулик считает, что у Келлога есть две цели. Первая – предупредить Лукашенко о последствиях возможной военной провокации против стран Балтии. "Мы видим накопление российской военной техники у границ Литвы. Келлог едет предупреждать Лукашенко, что потом будут очень опасные последствия для самой Беларуси", — говорит эксперт.

Вторая цель – повлиять на Путина через Лукашенко. Американцы хотят, чтобы Беларусь снизила свое участие в учениях с Россией и подтолкнула Путина к переговорам. Но Кулик сомневается в успехе такой миссии: "У Лукашенко нет достаточного люфта суверенитета для независимой политики от Москвы".

Эксперт также объясняет, что хочет сам Лукашенко от переговоров. Белорусский диктатор пытается включить Беларусь в будущее мирное соглашение между США и Россией. Он хочет получить от Украины гарантии безопасности, чтобы Украина не поддерживала белорусскую оппозицию и не проводила операций против его режима.

В то же время эксперт Владислав Фарапонтов говорит: визит показывает, что "администрация Трампа ищет любого, кто мог бы повлиять на ситуацию". Это также шанс для Келлога вернуть себе доверие как украинской аудитории, так и влияние в команде Трампа, считает Фарапонтов.

Он говорит, что настоящая цель поездки – давление на Путина. Келлог хочет, чтобы Россия прекратила атаки на гражданских и чтобы российские требования в переговорах не были столь нереальными.

Мнения экспертов об угрозе

Военный эксперт Агил Рустамзаде назвал два признака наступления на Киев из Беларуси. По его словам, чтобы по-настоящему напасть с белорусской территории нужно сосредоточить там сотни тысяч солдат и завезти десятки поездов с боеприпасами. "Пока на территории Беларуси нет такой большой группировки войск, это все сказки", — считает аналитик.

А вот журналист, нардеп и бывший советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Китай не позволит Лукашенко повторить сценарий 2022 года. По его мнению, Пекину не требуется усиление России и поглощение Беларуси.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко уверяет, что область готова к возможной угрозе с севера. "Мы подготовили для врага настоящую адскую ловушку. Полностью вдоль границы обустроены взводные и ротные опорные пункты", — рассказал он "Телеграфу".

По словам Бунечко, по состоянию на конец мая прямой угрозы вторжения в Житомирскую область со стороны Беларуси нет. Область построила глубоко эшелированную систему защиты, а в прошлом году на фортификации потратили более 2,5 миллиарда гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что говорят в Украине о повторном наступлении РФ на Киев.