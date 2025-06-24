Польша переходит на 4-дневную рабочую неделю. Коснется ли это украинцев, что работают там

Проект направлен на поддержку демографии

Польша начинает введение четырехдневной рабочей недели. Полный переход должен состояться в 2027 году.

Министерство семьи, труда и соцполитики Польши (MRPiPS) запускает пилотный проект по сокращению рабочего времени. Он начнет действовать уже с 30 июня 2025 года. Суть нововведения состоит в том, чтобы за меньшее время работы работники получали ту же зарплату. У них будет три варианта на выбор.

Три варианта сокращения рабочего времени

4 рабочих дня в неделю — вместо традиционных 5 дней в неделю рабочими будут только 4. За ту же заработную плату количество рабочих часов в неделю сокращается примерно на 20%. Как именно адаптировать график, каждая компания будет решать сама — например, работа с понедельника по четверг, пятница — выходной.

— вместо традиционных 5 дней в неделю рабочими будут только 4. За ту же заработную плату количество рабочих часов в неделю сокращается примерно на 20%. Как именно адаптировать график, каждая компания будет решать сама — например, работа с понедельника по четверг, пятница — выходной. 6-часовой рабочий день — то же количество рабочих дней, но меньше часов с сохранением зарплаты.

— то же количество рабочих дней, но меньше часов с сохранением зарплаты. Дополнительные дни отпуска – сохранение стандартного графика и получение большего количества оплачиваемых выходных за год.

Уменьшение рабочего времени поможет преодолеть демографический кризис?

Как пишет infor, потребность в таком нововведении возникла потому, что поляки — одна из самых трудолюбивых наций Европы. То, что они много работают, негативно отражается на семьях и демографии. Отмечается, что сокращая рабочее время, Польша следует примеру современных экономик Франции, Дании, Бельгии и Испании.

"Сокращение рабочего времени в Польше должно быть ответом на ожидаемый, неизбежный демографический кризис – более короткий рабочий день и больше времени для семейной жизни и воспитания детей должны привлечь потенциальных родителей к созданию семьи", — пишет издание.

Сократят ли рабочее время для украинцев, работающих в Польше

На конец прошлого года в Польше официально работали около 780 тысяч украинцев. Эта цифра постоянно растет. При этом по данным разных источников, в общей сложности более миллиона украинцев работают на территории Польши — то есть многие наши граждане могут работать неофициально.

Уточнений, распространится ли сокращение рабочего времени также на иностранцев, пока нет. Однако проект направлен именно на поляков и улучшение их демографии. Например, в ряде других европейских стран (Бельгии, Хорватии), для местных действует 4-дневный рабочий день, а для мигрантов — 5-дневный.

В то же время, можно предположить, что украинцы, которые работают официально в польских государственных или частных компаниях, что примут участие в пилотном проекте, также могут рассчитывать на сокращение рабочего времени. По крайней мере, прямых указаний на то, что это касается только поляков, нет.

Что касается тех, кто работает неофициально, к сожалению, эти люди не защищены государственными нормами. Шансов, что им сократят рабочее время за ту же плату, очень мало.

Ранее "Телеграф" писал, что украинка-беженка рассказала о трех случаях дискриминации и агрессии в Польше из-за ее национальности, которые заставили ее вместе с семьей искать более безопасное место для жизни в Канаде. Она отмечает, что, хотя встречала добрых поляков, общая атмосфера враждебности и несправедливости стала основной причиной переезда.