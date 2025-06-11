"У Украины не было такого греха": историк назвал две причины конфликта с поляками

Почему Украина помогла Польше в 1920-м, а получила оккупацию в 1921-м

Украина ни разу не стояла на пути польской независимости, а Польша дважды делала это по отношению к украинской государственности. Об этом рассказал историк Александр Зинченко, который проанализировал причины конфликтов между двумя народами.

По словам эксперта, главная причина противостояния кроется в событиях 1918-1921 годов, когда Польша оккупировала земли с преимущественно украинским населением. Польский диссидент Яцек Куронь неоднократно признавал, что "Польша по крайней мере дважды становилась на пути украинской независимости. У Украины не было ни разу такого греха ". Об этом Зинченко рассказал в интервью газете РБК-Украина.

В 1921 году было подписано Рижское соглашение между Польшей и большевиками, в результате которого Волынь и Галичина оказались под польской оккупацией. Украинцы проиграли в том противостоянии, но от идеи независимости не отказались. Это явилось первой причиной будущего конфликта.

Историк напоминает, что в 1920 году польская независимость выстояла благодаря украинской помощи. "Никакого ’Чуда на Висле’ не было бы, если бы украинцы не боролись и не помогли полякам бить под Варшавой", — подчеркнул Зинченко. Однако в 1921 году Польша "поблагодарила" украинцев участие в разделе Украины.

Офицеры 1-й дивизии пехоты Легионов с командующим 3-й армией Э. Ридзем-Смигли. 1920 г.

После оккупации украинских земель Польша начала ассимиляцию украинского населения и ограничение политических и национальных прав. Когда поляки говорят "мы же вам Голодомор не устраивали", это безнравственная позиция, считает историк.

Зинченко отмечает, что украинские националисты формировались не столько на идеях Дмитрия Донцова, сколько на примере борьбы Юзефа Пилсудского. Они увлекались методами основателя новейшей польской государственности.

Как поляки и украинцы победили большевиков под Варшавой в 1920 году

Второй причиной конфликта стала Вторая мировая война и ее деморализующая сила. В 1945 году в разных бытовых конфликтах в Польше погибли более 8 тысяч человек — это следствие большой травмы войны.

Многие поляки не знают, что Степан Бандера в течение почти всей войны находился в лагере Заксенгаузен. Он сидел в соседней камере с предводителем Армии Краевой Стефаном Ровецким и не оказывал влияния на события. О создании УПА Бандера узнал где-то в конце 1944 года и пропустил основную часть тех событий.

Но ключевое то, что украинское государство никогда не имело отношения к этому конфликту. Соответственно, украинское государство не может нести ответственность за его взрыв. Все причины этого конфликта сложились в других государствах.

В польском государстве Пилсудского, и это было ключом к старту этого конфликта. На его старте Юзеф Пилсудский запустил это тем, что оккупировал эти территории, не имея на это ни одного международного мандата", — подытожил Зинченко.

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