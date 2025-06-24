Польща переходить на 4-денний робочий тиждень. Чи торкнеться це українців, що там працюють

Проєкт спрямований на підтримку демографії

Польща починає запровадження чотириденного робочого тижня. Повний перехід має відбутися у 2027 році.

Міністерство сім'ї, праці та соцполітики Польщі (MRPiPS) запускає пілотний проєкт зі скорочення робочого часу. Він почне діяти вже з 30 червня 2025 року. Суть нововведення у тому, щоб за менший час роботи працівники отримували ту саму зарплату. Вони матимуть три варіанти на вибір.

Три варіанти скорочення робочого часу

4 робочі дні на тиждень — замість традиційних 5 днів на тиждень робочими будуть лише 4. За ту саму заробітну плату кількість робочих годин на тиждень скорочується приблизно на 20%. Як саме адаптувати графік, кожна компанія вирішуватиме сама — наприклад, робота з понеділка по четвер, п’ятниця — вихідний.

— замість традиційних 5 днів на тиждень робочими будуть лише 4. За ту саму заробітну плату кількість робочих годин на тиждень скорочується приблизно на 20%. Як саме адаптувати графік, кожна компанія вирішуватиме сама — наприклад, робота з понеділка по четвер, п’ятниця — вихідний. 6-годинний робочий день — та сама кількість робочих днів, але менше годин. Зарплата також збережеться на попередньому рівні.

— та сама кількість робочих днів, але менше годин. Зарплата також збережеться на попередньому рівні. Додаткові дні відпустки — збереження стандартного графіка та отримання більшої кількості оплачуваних вихідних за рік. Кількість додаткових вихідних встановлюється роботодавцем.

Зменшення робочого часу допоможе подолати демографічну кризу?

Як пише infor, потреба у такому нововведенні виникла тому, що поляки — одна з найпрацьовитіших націй Європи. Те, що вони багато працюють, негативно позначується на родинах та демографії. Зазначається, що скорочуючи робочий час, Польща наслідує приклад сучасних економік Франції, Данії, Бельгії та Іспанії.

"Скорочення робочого часу в Польщі має бути відповіддю на очікувану, неминучу демографічну кризу – коротший робочий день і більше часу для сімейного життя та виховання дітей мають заохотити потенційних батьків створювати сім'ї", — пише видання.

Чи скоротять робочий час для українців, що працюють у Польщі

Станом на кінець минулого року у Польщі офіційно працювали близько 780 тисяч українців. Ця цифра постійно зростає. При цьому за даними різних джерел, загалом понад мільйон українців працюють на території Польщі — тобто багато наших громадян можуть працювати неофіційно.

Уточнень, чи розповсюдиться скорочення робочого часу також на іноземців, наразі немає. Проте проєкт спрямований саме на поляків та покращення їхньої демографії. Наприклад в низці інших європейських країн (Бельгії, Хорватії), для місцевих діє 4-денний робочий день, а для мігрантів — 5-денний.

Водночас можна припустити, що українці, які працюють офіційно у польських державних чи приватних компаніях, що візьмуть участь у пілотному проєкті, також можуть розраховувати на скорочення робочого часу. Принаймні прямих вказівок на те, що це стосується лише поляків, немає.

Що стосується тих, хто працює неофіційно, на жаль ці люди не захищені державними нормами. Шансів, що їм скоротять робочий час за ту саму плату, дуже мало.

Раніше "Телеграф" писав, що українка-біженка розповіла про три випадки дискримінації та агресії в Польщі через її національність, які змусили її разом із сім’єю шукати безпечніше місце для життя в Канаді. Вона зазначає, що хоч зустрічала добрих поляків, загальна атмосфера ворожості і несправедливості стала основною причиною переїзду.