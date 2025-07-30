Украинец устроил одну из самых смертельных аварий в Словении за последние годы (фото)

Сам водитель получил легкие травмы

Пять человек, из которых четыре украинца, погибли в масштабной аварии в Словении. Там водитель микроавтобуса влетел в прицеп грузовика на большой скорости.

Об этом пишет Delo.si. Отмечается, что за рулем микроавтобуса находился выходец из Украины, а в салоне находилось семь человек.

ДТП произошла на автомобильной магистрали возле населенного пункта Словенске-Конице, где-то к 100 км к северу от столицы. По версии полиции, водитель превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа грузовика, за рулем которого был россиянин

Пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте, четверо из них были женщинами из Украины. Водитель обошелся легкими травмами, а еще одна пассажирка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Россиянин не пострадал.

По данным местных СМИ, это одна из самых масштабных ДТП в Словении за последние годы. Шоссе в районе аварии на несколько часов было перекрыто, что привело к длительным пробкам.

Место ДТП

Как сообщалось ранее, в Германии сошел поезд с рельсов 27 июля. "Телеграф" рассказал, есть ли среди пострадавших украинцы.