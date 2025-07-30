Українець влаштував одну із найсмертельніших аварій у Словенії за останні роки (фото)

Сам водій отримав легкі травми

П’ятеро людей, з яких чотири українці, загинули в масштабній аварії у Словенії. Там водій мікроавтобуса влетів у причіп вантажівки на великій швидкості.

Про це пише Delo.si. Зазначається, що за кермом мікроавтобуса перебував виходець з України, а в салоні всього було сім людей.

ДТП сталася на автомобільній магістралі біля населеного пункту Словенську-Кониці, десь за 100 км на північ від столиці. За версією поліції, водій перевищив швидкість і врізався в задню частину причепа вантажівки, за кермом якої був росіянин

П’ятеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, четверо з них були жінками з України. Водій обійшовся легкими травмами, а ще одна пасажирка була доставлена до лікарні у тяжкому стані. Росіянин не постраждав.

За даними місцевих ЗМІ, це одна з наймасштабніших ДТП у Словенії за останні роки. Шосе в районі аварії на кілька годин було перекрито, що призвело до тривалих заторів.

Місце ДТП

Як повідомлялося раніше, у Німеччині зійшов поїзд із рейок 27 липня. "Телеграф" розповів, чи є серед постраждалих українці.