В Германии сошел поезд с рельсов, есть ли среди пострадавших украинцы (фото)

Непогода могла стать причиной трагедии

В Германии с рельсов сошел пассажирский поезд вечером в воскресенье, 27 июля. В результате есть погибшие и раненые люди.

Об этом пишет Spiegel. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг, близ города Ридлинген в районе Биберрах, около 18:10 по местному времени.

По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли. Среди погибших – машинист поезда и еще один сотрудник Deutsche Bahn (DB).

Германия

В пожарной службе района Биберах заявили, что около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. К счастью, о гибели украинцев не сообщалось.

Министр внутренних дел вечером на месте аварии заявил, что на место происшествия очень быстро прибыли несколько сот спасателей, а также тяжелая техника и шесть вертолетов.

Следователи сейчас выясняют, могло ли аварию вызвать оползень. Штробль заявил, что были сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной стали сильные осадки и оползень.

Канцлер Фридрих Мерц выразил соболезнования жертвам погибших в железнодорожной аварии.

Ранее "Телеграф" писал, что пьяный украинец без прав устроил ДТП в Польше – а его подруга еще и бросалась на полицейских.