В Европе придумали, как передать Украине замороженные активы РФ

Норвегия заработала на войне России с Украиной, поэтому должна компенсировать неожиданные доходы, считают экономисты

Украине отчаянно не хватает денег, поэтому руководство Европейского Союза разработало план заимствования 140 миллиардов евро под замороженные российские государственные активы. Против этой схемы выступила Бельгия, где находится депозитарий Euroclear с самой большой долей замороженных активов РФ.

ЕС будет трудно привлечь ссуду без существенного залога из-за риска того, что Украина, возможно, никогда не сможет вернуть средства. На следующей неделе состоятся переговоры, на которых бельгийцы попытаются убедить изменить свою позицию, информирует The Sunday Times.

Что нужно знать

Бельгия блокирует план ЕС по использованию замороженных российских активов

Норвегия рассматривает идею предоставить гарантии для украинского займа

Государственный фонд Норвегии оценивается в €1,7 трлн и может стать ключом к решению вопроса

Как отмечается, Осло еще может прийти на помощь Киеву. Европейские партнеры отметили, что страна, принадлежащая НАТО, но не ЕС, получала военную выгоду от российского вторжения в Украину, продавая большие объемы нефти и газа своим союзникам.

Норвежские экономисты Гавард Халланд и Кнут Антон Морк отмечают, что их страна должна компенсировать эту неожиданную прибыль, предлагая часть своих огромных финансовых активов в качестве гарантии.

Идея получила распространение в норвежском парламенте, где на данный момент ее поддержали четыре из девяти политических партий. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен считает, что было бы "прекрасно", если бы Норвегия вмешалась в ситуацию.

Государственный фонд Норвегии создан в 1990 году для инвестирования доходов от ископаемого топлива. Сейчас это самый суверенный фонд богатства в мире общей стоимостью €1,7 трлн.

Почему Бельгия против предоставления российский денег Украине

Из 240 млрд замороженных активов РФ 190 лежат в Бельгии и страна требует больше гарантий безопасности, если согласится на использование российских денег, рассказывал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт объяснял, что при использовании замороженных кредитов Россия может подать на Бельгию в суд. И если Москва выиграет дело, Брюссель вынужден будет вернуть Москве деньги. Чтобы избежать проблемы, Бельгия требует, чтобы эти обязательства были разделены между всеми европейскими странами.

Напомним, премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что размораживание активов из России так или иначе принесет огромные финансовые и юридические риски его стране.