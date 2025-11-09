В Європі придумали, як передати Україні заморожені активи РФ

Норвегія заробила на війні Росії з Україною, тому має компенсувати несподівані прибутки, вважають економісти

Україні відчайдушно не вистачає грошей, тому керівництво Європейського Союзу розробило план запозичення €140 мільярдів під заморожені російські державні активи. Проти цієї схеми виступила Бельгія, де знаходиться депозитарій Euroclear з найбільшою часткою заморожених активів РФ.

ЄС буде важко залучити позику без суттєвої застави через ризик того, що Україна, можливо, ніколи не зможе повернути кошти. Наступного тижня відбудуться переговори, на яких бельгійців спробують переконати змінити свою позицію, інформує The Sunday Times.

Що треба знати

Бельгія блокує план ЄС щодо використання заморожених російських активів

Норвегія розглядає ідею надати гарантії для української позики

Державний фонд Норвегії оцінюється у €1,7 трлн і може стати ключем до вирішення питання

Як наголошується, Осло ще може прийти на допомогу Києву. Європейські партнери зауважили, що країна, яка належить до НАТО, але не до ЄС, отримувала військову вигоду від російського вторгнення в Україну, продаючи великі обсяги нафти та газу своїм союзникам.

Норвезькі економісти Гавард Халланд і Кнут Антон Морк наголошують, що їхня країна повинна компенсувати цей несподіваний прибуток, пропонуючи частину своїх величезних фінансових активів як гарантію.

Ідея набула поширення в норвезькому парламенті, де на даний момент її підтримали чотири з дев'яти політичних партій. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що було б "чудово", якби Норвегія втрутилася у ситуацію.

Державний фонд Норвегії був створений у 1990 році для інвестування доходів від викопного палива. Зараз це найбільший суверенний фонд багатства у світі загальною вартістю €1,7 трлн.

Чому Бельгія проти надання російських грошей Україні

З 240 млрд заморожених активів РФ 190 лежать у Бельгії й країна вимагає більше гарантій безпеки, якщо погодиться на використання російських грошей, розповідав "Телеграфу" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Експерт пояснював, що за використання заморожених кредитів Росія може подати на Бельгію до суду. І якщо Москва виграє справу, Брюссель буде вимушений повернути Москві гроші. Аби уникнути проблеми, Бельгія вимагає, щоб ці зобов'язання були розділені між усіма європейськими країнами.

Нагадаємо, прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає, що розморожування активів з Росії так чи інакше принесе величезні фінансові та юридичні ризики його країні.