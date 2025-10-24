В ЕС хотят передать Украине замороженные активы России, но есть две проблемы: экономист назвал их "Телеграфу"

Эксперт Пендзин проанализировал сроки и возможности ЕС

Вопрос предоставления Украине репарационного кредита от ЕС, в частности от Бельгии, встал довольно остро. Однако использование для этого замороженных российских активов вызывает опасения у Европы.

Об этом "Телеграфу" рассказал Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба. По его словам, всего у Европы есть 240 млрд замороженных активов РФ, из них 190 у Бельгии.

Что нужно знать:

Репарационный кредит – это не конфискация активов, это своего рода залог за счет российских активов

Бельгия и Европа видят юридические препятствия в этом способе предоставления денег Украине

Если решение о кредите будет принято, то деньги Киев получит не сразу

По словам Пендзина, в настоящее время Бельгия требует больше гарантий безопасности, если она согласится на использование российских активов. Ведь это имеет немалые риски и предоставление 90 из 190 млрд евро может иметь большие последствия.

Эксперт объясняет, что при использовании замороженных кредитов Россия может подать на Бельгию в Европейский суд. И если Кремль выиграет это дело, Брюссель будет вынужден вернуть Москве деньги. Чтобы избежать такой проблемы, Бельгия требует поддержки от ЕС, то есть, чтобы эти обязательства были разделены между всеми европейскими странами.

Кроме того, в Бельгии говорят, что действительно большинство активов находится у Брюсселя, но почему другие 50 млрд Европы не рассматриваются для репарационного кредита. На этих условиях вопрос кредита Украине за счет замороженных активов РФ и затормозился. Известно, что совет принял решение дать поручение Еврокомиссии до декабря наработать предложения по решению юридических вопросов, связанных с репарационным кредитом.

"У меня большое сомнение, что его комиссия что-то придумает, но здесь достаточно сложная ситуация, которая заключается в том, что у Европейского Союза больше нет источников. Первый источник, это деньги налогоплательщиков европейских налогов, которые не будут на это использовать. Второй — замороженные активы РФ", — говорит Пендзин.

Он добавляет, что в настоящее время Европе и так нужны эти деньги. Ведь она покупает оружие у США и предоставляет Украине, это требует финансирования, которого нет. Именно поэтому есть надежда, что ЕС найдет юридическую базу для репарационного кредита.

"Вопрос в том, когда это будет, потому что когда мы с вами смотрим на реалии, и кстати об этом сказал уже президент Зеленский, что если в декабре он будет только рассматриваться, то в январе-феврале точно Украина этих денег не увидит, потому что бюрократические процедуры в Европе достаточно сложные. А надо понимать, что где-то примерно после 20 декабря там ни одной собаки в Европе уже работать не будет", — добавляет эксперт.

Поэтому следует понимать, что если до 24 декабря решение не будет принято, его можно будет ждать только после 10 января. Но здесь другой вопрос возникает, ведь украинский бюджет на 40% заимствования и деньги от ЕС. Принятие госбюджета на 2026 год без гарантии этой поддержки почти невозможно и не логично.

