У Путина обвинили президента США в хамстве

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, сделанное в адрес российского лидера. Дмитрий Песков назвал это "позором для США".

Информацию распространили росСМИ. В сети появилось видео комментария.

"Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны уязвить главу другого государства. Тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны. Я имею ввиду для США. Если президент использует такую лексику, то это стыдно должно быть.", — заявил Песков.

При этом в середине января 2023 года российский диктатор Владимир Путин в своем очередном обращении к народу резко раскритиковал власть Украины за отказ от переговоров с РФ. Он позволил себе назвать руководство нашей страны "придурками".

По мнению пресс-секретаря главы Кремля, "господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Ему бы этого очень хотелось".

Напомним, что президент США Джо Байден назвал главу России Владимира Путина "сумасшедшим су**м сыном". Он сказал это в контексте рассуждений, что угроза изменения климата является экзистенциальной угрозой для выживания человечества.

"Последняя экзистенциальная угроза – это климат. Да, у нас есть сумасшедший сукин сын (crazy SOB – англ.), как Путин, а также другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – заявил Байден во время избирательной кампании в Сан-Франциско, его слова цитирует The Hill.

Американский лидер также обвинил Путина в смерти российского оппозиционера Навального. Байден также резко раскритиковал бывшего главу США Дональда Трампа, который всячески избегает упоминаний о Путине, говоря о гибели политика.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме анонсировали "большой пакет санкций" против Российской Федерации из-за смерти оппозиционера Алексея Навального. Пока неизвестно, что именно он включает, но официально перечень ограничений обнародуют в пятницу, 23 февраля 2024 года.