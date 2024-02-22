К президенту Бразилии "попуткой": борт Лаврова отказались заправлять в Рио-де-Жанейро

Правительство Бразилии пыталось найти выход из щекотливой ситуации

В Бразилии отказались заправить самолет главы российского МИД Сергея Лаврова, когда тот собирался отправиться на встречу с президентом страны Лулой да Силвой. Все из-за страха перед санкциями.

Об этом пишет немецкое издание AeroTelegraph. Сообщается, что правительственный Ил-96 приземлился в международном аэропорту Рио поздно вечером 20 февраля, после перелета из Каракаса, Венесуэла.

"Лавров хотел лететь после G-20 на Ил-96 с регистрацией RA-96019 в пятницу (23 февраля) в Бразилиа, где он должен был встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Однако это оказалось невозможным. Российский правительственный самолет отказались заправить горючим, а топлива не хватило бы, чтобы долететь до столицы Бразилии из Рио, а потом еще и вернуться в Москву", — пишет издание.

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Сообщается, что заправлять самолет Лаврова отказались в компании Vibra Energia. Там отметили, что боятся вторичных санкций США, а потому не станут обслуживать российский правительственный самолет.

Правительство Бразилии пыталось найти выход из щекотливой ситуации, пишет издание.

"Сначала правительство предложило самолету из Бразилиа сделать еще одну остановку в Рио-де-Жанейро, прежде чем отправиться в Россию. Однако Кремль такое предложение не принял. Тогда было рассмотрено предложение заправить самолет армейским горючим, но этот план сразу же отменили — в армии не хватило бы лишнего топлива для четырехмоторного самолета", — пишет AeroTelegraph.

В итоге Лаврову предложили сесть на самолет главы МИД Бразилии Мауро Виейры в качестве "попутчика". Это позволило главе российского ведомства вовремя попасть на встречу. Подобрать же Лаврова и вернуть его в Москву должен біл уже российский самолет, который был дозаправлен в другом месте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как борт Лаврова не пустили в Болгарию. Поэтому маршрут продлился на целых пять часов.