Поврежден главный блок НПЗ, переработка остановилась: СМИ сообщили о масштабных последствиях сегодняшней атаки беспилотников в России

Это уже не первый пожар на данном заводе

После атаки БПЛА во вторник, 12 марта, была остановлена половина производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в городе Кстово Нижегородской области РФ. Причиной стал выход из строя установки по обработке сырой нефти "АВТ-6".

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что российские официальные лица сообщили об атаках на энергетические объекты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал фотографию пожарной машины возле нефтеперерабатывающего завода НОРСИ и сообщил, что экстренные службы работают над ликвидацией пожара. По его словам, объект топливно-энергетического комплекса был атакован беспилотными летательными аппаратами.

Источники в отрасли на условиях анонимности сообщили агентству Reuters, что главный блок перегонки сырой нефти "АВТ-6" на НОРСИ был поврежден во время атаки, что означает, по крайней мере, половина производства нефтеперерабатывающего завода остановлена. В "Лукойле" от комментариев отказались.

НПЗ на карте

Агентство отмечает, что НОРСИ перерабатывает около 15,8 миллиона тонн российской сырой нефти в год или 5,8% от общего объема переработанной нефти, согласно источникам в отрасли. По данным отраслевых источников, он также перерабатывает около 4,9 млн тонн бензина, 11% от общего объема в России, 6,4% дизельного топлива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива страны.

Пожар на НПЗ

Напомним, утром во вторник, 12 марта, после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в российском Орле. Кроме того, в городе Кстово в Нижегородской области БПЛА попал в установку для перегонки нефти.

Стоит отметить, что 7 февраля 2023 года в России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.