Пошкоджено головний блок НПЗ, переробка зупинилась: ЗМІ повідомили про масштабні наслідки сьогоднішньої атаки безпілотників у Росії

Це вже не перша пожежа на даному заводі

Після атаки БПЛА у вівторок, 12 березня, була зупинена половина виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Причиною став вихід з ладу установки з обробки сирої нафти "АВТ-6".

Про це пише Reuters. Зазначається, що російські офіційні особи повідомили про атаки на енергетичні об’єкти.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін опублікував фотографію пожежної машини біля нафтопереробного заводу НОРСІ та повідомив, що екстрені служби працюють над ліквідацією пожежі. За його словами, об'єкт паливно-енергетичного комплексу був атакований безпілотними літальними апаратами.

Джерела в галузі на умовах анонімності повідомили агентству Reuters, що головний блок перегонки сирої нафти "АВТ-6" на НОРСІ був пошкоджений під час атаки, що означає, що принаймні половина виробництва нафтопереробного заводу зупинена. У "Лукойлі" від коментарів відмовилися.

НПЗ на мапі

Агентство зазначає, що НОРСІ переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської сирої нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти, згідно з джерелами в галузі. За даними галузевих джерел, він також переробляє близько 4,9 млн тонн бензину, 11% від загального обсягу в Росії, 6,4% дизельного палива, 5,6% мазуту і 7,4% авіаційного палива країни.

Пожежа на НПЗ

Нагадаємо, вранці в вівторок, 12 березня, після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза в російському Орлі. Крім того, у місті Кстово в Нижньогородської області БПЛА поцілив в установку перегонки нафти.

Варто зазначити, що 7 лютого 2023 року в Росії виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.