Люди не дивлячись на тиск влади, чинять опір

У Росії тривають вибори президента РФ. Учора, 16 березня, у московських Хімках, був закиданий коктейлями Молотова мікроавтобус поліції.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Інформаційний Спротив". Такі явища стають системними, але про них російська влада і силовики вважають за краще не говорити і не повідомляти про це.

Окрім цього, в Архангельській області спробували спалити виборчу дільницю. Там місцеві мешканці, як можуть, чинять опір виборам. Патріоти спробували спалити виборчу дільницю у Няндомському районі. Невідомий зі словами "Далі буде" кинув "коктейль Молотова" до будівлі, де розташована виборча дільниця.

Також у тимчасово окупованому Сімферополі відбуваються так звані вибори президента Росії. На виборчих дільницях не обійшлося без пригод – дівчина облила зеленкою скриньку для голосування.

Правоохоронці затримали хуліганку і навіть завели на неї кримінальну справу "про перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботу виборчих комісій", йде розслідування. Дівчина, за попередніми даними, виявилася неврологом червоноперекопської лікарні.

Аналогічні інциденти із зеленкою сталися і в містах на території Росії, а саме в Москві, Воронежі, Карачаєво-Черкесії та Ростові. Винуватців вже затримано та їх допитають найближчим часом, їм загрожує до 5 років позбавлення волі. До речі, деяким винуватцям 58 та 66 років, але серед тих, хто зіпсував урни, є і молодь.

В Бєлгороді, де останнім часом щодня лунають вибухи намагались підірвати виборчу дільницю. За даними росЗМІ деякі навіть довелось закрити.

Раніше "Телеграф" писав, що російські добровольці звернулися до Путіна. Вони закликали його задуматися про долю жителів Бєлгородської області, де вони утримують позиції протягом кількох діб.