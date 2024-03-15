Система онлайн-голосования на выборах в РФ сломалась: источники сообщают, что это работа ГУР

В России, где сегодня проходят так называемые выборы президента страны, случился сбой в онлайн-системе голосования. Сайт, на котором россияне могут отдавать свои голоса, снова не работает.

К атаке на российскую платформу причастны киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в спецслужбе.

Электронное голосование за Путина проходит на портале mos.ru, в работе которого сегодня с самого утра случаются сбои. Вместе с тем ЦИК заявила, что проблем с голосованием якобы нет, а сайт перегружен из-за "большого количества желающих проголосовать", поэтому система сейчас работает в режиме очереди.

Несмотря на убеждения Центральной избирательной комиссии, о проблемах в работе сайта для голосования активно сообщают российские СМИ. А в комментариях в сети люди паникуют и причитают, что в этой стране нет ничего нормального.

А руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский недавно заявил, что компания "ведет войну с ГУР МО Украины". По его словам, украинские хакеры якобы уже долго время пытаются разрушить всю инфраструктуру, которую создали специально для так называемых выборов президента. Но компания якобы была готова к этому и может противостоять атакам.

"Мы находимся в состоянии кибервойны России против ГУР МО", — сказал Осеевский.

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