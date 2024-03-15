Путин под простыней и Чебурашка с апельсинами: над выборами в России уже потешаются в сети (фото и видео)

Несколько избирательных участков уже успели "отличиться"

В России стартовали "выборы" президента и с самого утра на избирательных участках не обошлось без курьезов. Сразу в нескольких городах россияне отличились "шикарными" идеями, как разнообразить этот процесс.

Соответствующая информация, фото и видео были опубликованы в социальных сетях. Стоит отметить, что в некоторых регионах люди пробирались сквозь непогоду и даже "бавовну", чтобы добраться до участка и отдать свой голос.

На одном из участков даже пришлось "избавиться" от лица диктатора Владимира Путина, потому как некоторые сочли это агитацией. Сделали это, к слову, весьма забавным образом.

Так, в Забайкальском крае на избирательный участок в поселке Таптугары привезли коллектив дворников. А в Вилючинске с самого утра выстроилась очередь из военных.

В Белгороде сегодня гремят непонятные "хлопки" с самого утра, поэтому в городе на 14 минут объявили опасность и приостановили голосование. В настоящий момент процесс возобновлен.

Тем временем в Бурятии на избирательные участки в Кабанском и Окинском районах пришли люди в костюмах медведя и кабана. Стоит добавить, что ранее жители улуса Улентуй поехали голосовать на лошадях и в национальных костюмах.

Также на одном из участков в Воронеже портрет Путина на избирательном участке завесили простыней. Это сделали после жалобы наблюдателя за незаконную агитацию.

В Сахалинской области жители Северо-Курильска в Сахалинской области пробирались на "выборы" сквозь метель. Что смешно, власти опубликовали в сети это видео под песню небезызвестного прокремлевского певца "Шамана" под названием "Я русский".

А в Подмосковье избирателей на входе в участок встречает Чебурашка с триколором и апельсинами в пакете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог Вадим Денисенко сказал, какие две вещи изменятся в России после для граждан после "переизбрания" диктатора Владимира Путина.