В Кремле объяснили слова Путина о создании "санитарной зоны" в Украине

Он якобы имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории РФ

Слова президента России Владимира Путина о создании "санитарной зоны" в Украине связаны с намерением "обеспечить безопасность приграничных территорий страны", объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Его цитирует ТАСС. Так он прокомментировал заявление Путина, который не исключил, что российские военные могут создать на действующей территории Украины "санитарную зону", которая станет непреодолима для средств поражения, прежде всего западного производства.

"Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить", — сказал Песков.

По его словам, обезопасить российские регионы можно только если создать некую зону, с помощью которой любые средства Вооруженных сил Украины для нанесения ударов были за пределами зоны досягаемости.

Высказывание Путина также прокомментировал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, пределы "санитарной зоны" будут зависеть от того, какое оружие Запад поставит Украине.

Как сообщалось ранее, бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на днях объявили о начале проведения ограниченной военной операции (ОВО). В настоящее время они контролируют несколько населенных пунктов на границе с Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белгородской области, где ранее российские добровольцы призывали власти области объявить эвакуацию, принимаются меры безопасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и ограничить передвижение по населенным пунктам.