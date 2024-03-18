У Кремлі пояснили слова Путіна про створення "санітарної зони" в Україні

Він нібито мав на увазі вжиття заходів щодо забезпечення безпеки території РФ

Слова президента Росії Володимира Путіна щодо створення "санітарної зони" в Україні пов’язані з наміром "забезпечити безпеку прикордонних територій країни", пояснив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Його цитує ТАРС. Так він прокоментував заяву Путіна, який не виключив, що російські військові можуть створити на діючій території України "санітарну зону", яка стане непереборною для засобів поразки, насамперед західного виробництва.

"Президент має на увазі, що на тлі атак дронами, на тлі артилерійських обстрілів нашої території, населених пунктів на нашій території, насамперед соціальних об’єктів, житлових будинків, будуть вжиті заходи, щоб ці території убезпечити", — сказав Пєсков.

За його словами, убезпечити російські регіони можна лише якщо створити якусь зону, за допомогою якої будь-які засоби Збройних сил України для завдання ударів були за межами зони досяжності.

Висловлювання Путіна також прокоментував главар бойовиків "ДНР" Денис Пушилін. За його словами, межі "санітарної зони" залежатимуть від того, яку зброю Захід поставить Україні.

Як повідомлялося раніше, бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону днями оголосили про початок проведення обмеженої військової операції (ВВВ). Наразі вони контролюють кілька населених пунктів на кордоні з Україною.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білгородській області, де раніше російські добровольці закликали владу області оголосити евакуацію, вживаються заходи безпеки. Губернатор області В’ячеслав Гладков закликав місцевих мешканців залишатися вдома та обмежити пересування населеними пунктами.