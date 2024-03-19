У Шойгу офіційно представили нового главу всього флоту РФ: що про нього відомо

Обрали карʼєрного підводника, який вже відзначався "заслугами"

У Росії призначили тимчасового виконувача обовʼязків головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) РФ після відставки Миколи Євремова. Ним став адмірал Олександр Моїсеєв.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що російський генерал буде був офіційно представлений на новій посаді на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті.

За даними Міноборони Британії, Моїсеєв є кар'єрним підводником. Керівні посади він обіймав з 2018 роки, коли був призначений командувачем Чорноморським флотом, а у 2019 переведений на цю ж посаду на Північний флот.

"Перша задача адмірала Моїсеєва на посаді головнокомандувача військово-морського флоту РФ буде полягати у стабілізації безпекової ситуації у Чорному морі та впровадженні змін, спрямованих на покращення бойової спроможності Чорноморського флоту у регіоні", — йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Олександр Моїсеєв

Що відомо про Моїсеєва

Олександру Мойсеєву 61 рік. Він народився в області Калінінграда, закінчив Вищу військово-морське училище радіоелектроніки імені А.С. Попова у Санкт-Петербурзі. Згодом закінчив Військово-морську академію імені адмірала Флоту Радянського Союзу Н.Г. Кузнєцова та Військову академію Генерального штабу ЗС РФ.

Багато років служив офіцером на атомних підводних човнах Північного флоту. Має численні нагороди.

У роки його командування Чорноморським флотом ФСБ затримали кораблі ВМС України в Керченській протоці та захопили в полон 24 українських моряка.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувачем ВМС РФ був Микола Єфремов, але 10 березня стало відомо про його відставку.

Зауважимо, що це вже друга зміна військового командування з початку повномасштабної російської пацифікації в Україні. Раніше, влітку 2023 року, був звільнений генерал Повітряно-космічних сил Росії Сергій Суровкіна через його можливі зв'язки з бойовиками ПВК "Вагнера".

Цю ж заміну головкома ВМФ повʼязують з великими втратами Чорноморського флоту — лише за останній місяць українські військові заявили, що знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" та патрульний корабель "Сергій Котов".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія планує захистити те, що залишилося від Чорноморського флоту, від подальших українських ударів. Схоже, саме через це було проведено заміну командувача флоту.