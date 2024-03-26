ФСБ плохо работает? "Невозмутимый" мужчина из зала "Крокуса" всплыл на кадрах задержания террористов (фото, видео)

В сети заметили, что мужчин в одинаковой одежде был несколько

В сети замечают все больше нестыковок на видео из "Крокус Сити Холла" во время стрельбы и пожара, в котором обвиняют Украину. Невозмутимого мужчину в синем заметили во время задержания террористов в лесу.

На это обратил внимание журналист Александр Невзоров. По неподтвержденным данным, мужчину могут звать Игорь Фридман.

На видео из зала "Крокуса" видно, как мужчина в синем свитере и джинсах невозмутимо сидит в кресле, пока все остальные в панике пытаются спастись. Позже на видео задержания якобы злоумышленников в лесу был замечен очень похожий мужчина.

"Посмотрите внимательно это видео. На нем мужчина, который не только не бежал из зала "Крокуса", но и преспокойно сидит во время расстрела, даже не втягивая голову в плечи при выстрелах. А ведь он был прекрасной мишенью", — написал Невзоров.

По его словам, мужчина рассматривает происходящее совершенно невозмутимо облокотившись на ограждение и кажется, сомкнув пальцы "в замок", что говорит о том, что угрозы он не чувствовал и бежать никуда не собирается. Это вызывает много вопросов: кто он, почему не бежал с остальными, он был один или с кем-то, знал, откуда будут стрелять террористы, а куда не попадут?

При этом Telegram-канал NEXTA опубликовал фото нескольких мужчин в одинаковой одежде, которые подозрительно спокойно вели себя на фоне общей паники. Поэтому в сети заподозрили, что они были из ФСБ.

"Вот вам еще кадры с ФСБ-шником. Внимательно посмотрите и послушайте эти два видео. Человек в синем свитере дает указания, что и как делать с задержанным террористом. Он же, держит голову того же, или другого террориста- допрашивает и снимает на видео. И фото в синем, те же кроссовки, часы, свитер", — пишет Невзоров.

Этот же мужчина кричал на видео из "Крокуса" о том, чтобы закрывали двери. Из-за этого многие посетители не смогли выбраться и погибли в пожаре.

Журналист смог найти в запрещенной в Украине соцсети профиль похожего на вероятного сотрудника ФСБ мужчину. Зовут его Игорь Фридман 1975 года рождения, женат, родом из города Лида. В профиле только одно фото и всего два друга.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ООН выкрутились касательно причастности Украины к теракту в "Крокусе". Заместитель главы организации заявил, что ООН не обладает необходимой информацией.