ФСБшники были в "Крокусе" во время теракта? СМИ нашли странности на видео из зала, где расстреливали людей (фото, видео)

На видео из концертного зала обнаружили интересные кадры

К теракту "Крокус Сити Холле" могут быть причастны спецслужбы России. Сотрудники ФСБ РФ могли находиться в концертном зале во время теракта.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. Его авторы проанализировали кадры теракта в "Крокус Сити Холле" и заметили, что в концертном зале, где разворачивались самые кровавые события, находились несколько человек, одинаково одетых в синюю кофту и джинсы.

"Если понаблюдать за ними, то можно заметить несколько нетипичных для такой ситуации действий с их стороны. Во-первых, их одежда. Синяя кофта и джинсы — это довольно обыденное сочетание, что помогает им сливаться с толпой и при этом быть довольно заметными друг для друга. Их отчётливо видно у выхода, но если приглядеться, "мужчин в синем" можно заметить в других частях зала", — говорится в сообщении.

Во-вторых, журналисты обратили внимание на поведение этих мужчин. Они все спокойны, никуда не бегут, не паникуют. На видео один мужчина в синей кофте и джинсах даже толкает обратно в проход между сидениями женщину, которая направлялась в сторону выхода. Позже этот мужчина начинает вести съёмку на телефон. Можно заметить, что "мужчины в синем" периодически смотрят друг на друга.

Также отмечается, что в какой-то момент на видео слышно, как мужской голос предлагает закрыть двери, а "мужчины в синем" поочерёдно начинают поддерживать эту идею, создавая вид массовой поддержки этого мнения.

"Впоследствии это приведёт к тому, что многие люди не смогут выбраться из зала из-за закрытых дверей и погибнут. Кроме того, можно заметить, как один из "мужчин в синем" вместо того, чтобы, как все остальные, покинуть зал, спускается вниз с верхнего ряда, а затем он же поддерживает идею о закрытии дверей", — сказано в сообщении.

Напомним, в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта произошел теракт со стрельбой, в котором погибли 144 человека. В настоящее время по обвинению в теракте задержаны граждане Таджикистана. Российские спецслужбы заявляют, что таджики якобы намеревались бежать в Украину. О причастности ИГИЛ к теракту сначала заявили западные разведки, а после и сами террористы через близкие к ним медиа.

США, Великобритания и Франция прокомментировали попытки России найти украинский след в теракте. Они единодушны во мнении, что об этом не может идти и речи. Кроме того, президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что в его стране также террористы планировали схожие сценарии как в "Крокусе".

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы якобы причастны к теракту. По его словам, спецслужбы Украины якобы помогали радикалам-исламистам.

На обвинение Украины в участии в теракте жестоким заявлением отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Путин, кричащий о "террористах", сам уже более 20 лет, как занимается террором.