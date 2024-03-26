Укр

ФСБшники были в "Крокусе" во время теракта? СМИ нашли странности на видео из зала, где расстреливали людей (фото, видео)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
4938
"Крокус Сити Холл" Новость обновлена 27 марта 2024, 10:41
"Крокус Сити Холл". Фото росСМИ

На видео из концертного зала обнаружили интересные кадры

К теракту "Крокус Сити Холле" могут быть причастны спецслужбы России. Сотрудники ФСБ РФ могли находиться в концертном зале во время теракта.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. Его авторы проанализировали кадры теракта в "Крокус Сити Холле" и заметили, что в концертном зале, где разворачивались самые кровавые события, находились несколько человек, одинаково одетых в синюю кофту и джинсы.

"Если понаблюдать за ними, то можно заметить несколько нетипичных для такой ситуации действий с их стороны. Во-первых, их одежда. Синяя кофта и джинсы — это довольно обыденное сочетание, что помогает им сливаться с толпой и при этом быть довольно заметными друг для друга. Их отчётливо видно у выхода, но если приглядеться, "мужчин в синем" можно заметить в других частях зала", — говорится в сообщении.

Во-вторых, журналисты обратили внимание на поведение этих мужчин. Они все спокойны, никуда не бегут, не паникуют. На видео один мужчина в синей кофте и джинсах даже толкает обратно в проход между сидениями женщину, которая направлялась в сторону выхода. Позже этот мужчина начинает вести съёмку на телефон. Можно заметить, что "мужчины в синем" периодически смотрят друг на друга.

Также отмечается, что в какой-то момент на видео слышно, как мужской голос предлагает закрыть двери, а "мужчины в синем" поочерёдно начинают поддерживать эту идею, создавая вид массовой поддержки этого мнения.

"Впоследствии это приведёт к тому, что многие люди не смогут выбраться из зала из-за закрытых дверей и погибнут. Кроме того, можно заметить, как один из "мужчин в синем" вместо того, чтобы, как все остальные, покинуть зал, спускается вниз с верхнего ряда, а затем он же поддерживает идею о закрытии дверей", — сказано в сообщении.

Напомним, в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта произошел теракт со стрельбой, в котором погибли 144 человека. В настоящее время по обвинению в теракте задержаны граждане Таджикистана. Российские спецслужбы заявляют, что таджики якобы намеревались бежать в Украину. О причастности ИГИЛ к теракту сначала заявили западные разведки, а после и сами террористы через близкие к ним медиа.

США, Великобритания и Франция прокомментировали попытки России найти украинский след в теракте. Они единодушны во мнении, что об этом не может идти и речи. Кроме того, президент Франции Эмануэль Макрон заявлял, что в его стране также террористы планировали схожие сценарии как в "Крокусе".

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы якобы причастны к теракту. По его словам, спецслужбы Украины якобы помогали радикалам-исламистам.

На обвинение Украины в участии в теракте жестоким заявлением отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что Путин, кричащий о "террористах", сам уже более 20 лет, как занимается террором.

Теги:
#Теракт #ФСБ #Крокус Сити Холл