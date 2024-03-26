ФСБ погано працює? "Непохитний" чоловік із зали "Крокуса" сплив на кадрах затримання терористів (фото, відео)

У мережі помітили, що чоловіків у однаковому одязі було кілька

У мережі помічають дедалі більше нестикувань на відео з "Крокус Сіті Холла" під час стрілянини та пожежі, в якій звинувачують Україну. Непохитного чоловіка у синьому помітили під час затримання терористів у лісі.

На це звернув увагу журналіст Олександр Невзоров. За непідтвердженими даними, чоловіка можуть звати Ігор Фрідман.

На відео із зали "Крокуса" видно, як чоловік у синьому светрі та джинсах незворушно сидить у кріслі, поки всі інші в паніці намагаються врятуватися. Пізніше на відео затримання нібито зловмисників у лісі помітили дуже схожого чоловіка.

"Погляньте уважно це відео. На ньому чоловік, який не тільки не втік із зали "Крокуса", а й спокійнісінько сидить під час розстрілу, навіть не втягуючи голову в плечі під час пострілів. Адже він був чудовою мішенню", — написав Невзоров.

За його словами, чоловік розглядає те, що відбувається, абсолютно незворушно спершись на огорожу і здається, зімкнувши пальці "в замок", що говорить про те, що погрози він не відчував і бігти нікуди не збирається. Це викликає багато запитань: хто він, чому не втік з рештою, він був один чи з кимось, знав, звідки стрілятимуть терористи, а куди не потраплять?

При цьому Telegram-канал NEXTA опублікував фото кількох чоловіків у однаковому одязі, які підозріло спокійно поводилися на тлі спільної паніки. Тож у мережі запідозрили, що вони були із ФСБ.

"Ось вам ще кадри з ФСБ-шником. Уважно подивіться і послухайте ці два відео. Людина в синьому светрі дає вказівки, що і як робити із затриманим терористом. Він же, тримає голову того ж чи іншого терориста- допитує і знімає на відео. І фото в синьому, ті ж кросівки, годинники, светр", — пише Невзоров.

Той самий чоловік кричав на відео з "Крокуса" про те, щоб зачиняли двері. Через це багато відвідувачів не змогли вибратися та загинули в пожежі.

Журналіст зміг знайти у забороненій в Україні соцмережі профіль схожого на ймовірного співробітника ФСБ чоловіка. Звати його Ігор Фрідман 1975 року народження, одружений, родом із міста Ліда. У профілі лише одне фото та всього два друга.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ООН викрутилися щодо причетності України до теракту у "Крокусі". Заступник голови організації заявив, що ООН не має необхідної інформації.