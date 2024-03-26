Пропутинский певец Shaman оскандалился с "кидаловом" пострадавших от теракта в "Крокус Сити Холл"

В сети появились скандальные скриншоты

Российский пропутинский певец-пропагандист Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, активно эксплуатирующий в своих клипах нацистскую стилистику, якобы обманул пострадавших от теракта в "Крокус Сити Холле" россиян. Дронов обещал оплатить лечение для пострадавших и похороны для погибших, однако появились скриншоты переписки, в которой он якобы "дал заднюю", когда узнал количество жертв в концертном зале.

Скриншот переписки Дронова с пострадавшим в теракте был опубликован российским оппозиционным журналистом Александром Невзоровым. Судя по нему, Дронов испугался того, что ему придется потратить на свое обещание слишком много денег.

На скриншоте Дронов активно выражает соболезнования собеседнику, однако заявляет, что обещание он давал, когда погибших было не больше тридцати. "Помогу вам, оплачу, да, не убудет. Но! Потом другие 130+ потребуют от меня того же. Я не готов сейчас", – заявил пропагандист.

Стоит заметить, что сам певец это назвал фейком: "Родные, очередная провокация. Не поддавайтесь. И предупредите всех, кто распространяет подобное", — написал Дронов на своих каналах.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в ТЦ "Crocus City Hall" якобы группа террористов устроила стрельбу, в которой погибли 144 человека. Утром 23 марта сообщили, что полиция РФ остановила автомобиль со стрелками из московского "Крокуса Сити". Задержаны четыре гражданина Таджикистана, они якобы пытались пересечь границу с Украиной. 24 марта в Москве суд арестовал всех четырёх на два месяца. При этом было видно, что задержанных подвергали жестким пыткам.

Интересно, что террористы, расстрелявшие людей в российском концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, могли выбрать целью теракта не концерт группы "Пикник". Сообщают, что они с начала месяца не менее 5 раз посещали концерты в "Крокусе". В частности, мишенями могли стать посетители концерта Ярослава Дронова 11 марта.