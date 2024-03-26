В России утверждают, что задержанные рассказали то, что якобы указывает на причастность Украины

В ООН не могут подтвердить или опровергнуть заявление главы ФСБ РФ Александра Бортникова о том, что к теракту в "Крокус Сити Холл" причастна Украина. У организации нет никаких сведений на этот счет.

Об этом на брифинге 26 марта заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Тем временем в РФ продолжают настаивать на том, что в этом деле есть якобы "украинский след".

"ООН не может проверить или подтвердить заявление главы ФСБ о том, что за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит Украина. Мы не обладаем информацией", — сказал он.

Руководитель Федеральной службы безопасности России Александр Бортников завил, что "первичные полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" данные подтверждают украинский след". Спецслужбы РФ якобы выяснили, что Украина готовила боевиков на территории Ближнего Востока. Однако никаких доказательств публично он не предоставил.

Кроме того, ранее Бортников заявлял, что за терактом в "Крокусе" стоят еще и США с Великобританий. Но заказчик массового убийства не установлен.

"Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем", — сказал он в беседе с журналистами.

Напомним, что 22 марта в Подмосковье в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошел теракт со стрельбой, а позже начался пожар. В итоге погибли 144 человека, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник". Российские спецслужбы на следующий день задержали якобы четырех террористов, которые пытались сбежать в Украину.

В США заявили, что к теракту причастны террористы ИГИЛ, которые спустя время опубликовали видео нападения на россиян в "Крокусе". Но даже несмотря на это, Путин продолжает гнуть свою линию и утверждать, что к этому причастна Украина.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что теракт в "Крокусе" прокомментировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он нечаянно раскрыл ложь Путина о том, куда именно пытались сбежать вооруженные злоумышленники.