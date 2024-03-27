Чем ответит Кремль? Армения пошла на смелый шаг после теракта в "Крокусе"

В парламенте страны объяснились

Армения не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности об осуждении теракта в "Крокус Сити Холле" в России. Данное предложение ранее было направлено Еревану.

Данное заявление сделала пресс-секретарь парламента Армении Нелли Гулян. Она объяснила такое решение.

"Делегация парламента Армении не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ с осуждением теракта в "Крокус Сити Холле", – сказала Гулян.

Пресс-секретарь отметила, что причиной этому стала заморозка участия страны в организации.

"Мы не присоединились, потому что заморозили наше членство в ОДКБ. Причина в этом", — подчеркнула пресс-секретарь.

Стоит добавить, что 26 марта Советом ПА ОДКБ была осуждена террористическая атака в "Крокус Сити Холле". К осуждению теракта присоединились все страны-участницы ОДКБ, кроме Армении.

Теракт в "Крокусе"

22 марта 2024 года в торговом центре "Крокус Сити" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по людям. Вскоре после этого концертный зал загорелся. Очевидцы также сообщали о взрыве.

Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. Разные источники утверждают, что что это произошло возле населенного пункта Теплый или Хацунь.

Согласно последним данным, П в результате теракта погибли 140 человек, еще около 200 пострадали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отношения Армении и России стали ухудшаться осенью 2023 года. Тогда премьер страны Никол Пашинян заявил, что Армения не видит смысла в длительном присутствии российских войск на своей территории.

За некоторое время до этого Армения приняла неприятное решение для Кремля, ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал арест на диктатора Владимира Путина.

А в феврале 2024 года Ереван сделал еще одно колючее для Путина заявление, сказав, что Армении стоит задуматься над возможностью стать кандидатом на членство в Евросоюзе.