Исламисты с "украинским следом": Путин вновь выступил с бредовыми заявлениями о теракте в "Крокусе"

Глава Кремля больше говорил об Украине, чем об ИГИЛ

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное видеообращение относительно теракта в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall. Несмотря ни на что он продолжает гнуть свою линию и пытаться найти украинский след в этой ситуации.

Так в его обращении, транслировавшееся российскими СМИ, Путин заявил, что "теракт в "Крокусе" вполне логично вписывается в акции устрашения, которые проводит Киев".

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — заявил диктатор и все же признал то, что исполнителями были радикальные исламисты.

Однако он намекнул на то, что теракт якобы может быть "звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима", подразумевая страны Запада, которые россияне традиционно обвиняют во всех своих неудачах.

Помимо того, он повторил свой нарратив о том, что подозреваемые пытались скрыться на территории Украины, хотя задержали их возле границы Беларуси, и предложил задуматься о том, "кто их там ждал"

Несмотря на то, что ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая организация ИГИЛ-К, Путин все же большое количество времени уделил теме Украины. Так он заявил, что там уже создается новый "гитлерюгенд", но почему-то не стал упоминать о существовании в России "Юнармии", созданной по аналогии с упомянутой организацией Третьего рейха.

Не преминул он возможностью сделать выпад в сторону США.

"США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте в "Крокусе" якобы нет, что это запрещенный ИГИЛ", — заявил он.

Стоит отметить, что после этого глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обнародовал доклад, в котором поддержал заявление начальника и тоже отметил, что якобы террористов задержали в Брянской области на дороге, ведущей в Украину.

Как известно, террористы были задержаны в Брянской области России, однако разные источники утверждают, что это произошло возле населенного пункта Теплый или Хацунь. Первый находится на границе Беларуси, а второй непосредственно возле самого Брянска, который находится весьма далеко от украинской границы.

Косвенно эту информацию подтвердил и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после трагедии в "Крокусе" есть четыре сценария, по которым может действовать Путин. Один из них — это искать "украинский след" в теракте, что он и сделал.