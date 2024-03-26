В причастность Украины не верят даже в Кремле: зачем Путин обвиняет Киев в теракте в "Крокусе"

В Кремле были шокированы нападением

Даже люди из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина не верят в версию о том, что к теракту в "Крокус Сити Холл" причастна Украина. Впрочем, это не мешает главе Кремля продолжать гнуть свою линию.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, которые близки к диктатору, нет никаких доказательств того, что Украина как-то замешана в этом теракте. При этом они утверждают, что Путин тоже присутствовал на совещании, на котором все присутствующие согласились, что между террористами и Киевом нет никакой связи

Отмечается, что несмотря на это диктатор все еще намерен продолжать любым способом обвинять Украину, чтобы попытаться сплотить россиян и повысить поддержку войны. При этом "почти никто" из тех, кого источники издания знают в политической и деловой элите России, не верит, что за нападением стояла Украина.

Также издание сообщает, что кремлевские чиновники были шокированы тем, что спецслужбы оказались неспособными предотвратить нападение.

"Службы безопасности знают, что это было Исламское государство, но после высказываний Путина у них нет другого выбора, кроме как следовать приказам и доказывать, что в этом участвовала Украина или Запад", — сказал Андрей Солдатов, эксперт ФСБ и российской разведки.

Как сообщалось ранее, Путин уже два раза выступал с публичными заявлениями о том, что Украина якобы виновата в теракте в "Крокусе", после чего его слова повторили директор ФСБ Александр Бортников, а также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Российский диктатор аргументировал свои рассуждения тем, что боевики якобы направлялись в Украину после стрельбы. Однако этому противоречат заявления посла Беларуси в РФ Дмитрий Крутой, который заявил, что на самом деле они направлялись в Беларусь.

Хотя это можно было бы списать на оговорку, однако позже такое же заявление сделал и сам Александр Лукашенко, который подчеркнул, что нападавшие поехали к украинско-российской границе, потому что не смогли попасть в Беларусь.