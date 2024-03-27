Теракт в "Крокусе": в сети все больше доказательств участия путинских спецслужб, новые интересные детали

Они были не только одинаково одеты

Активное обсуждение того, что во время теракта в "Крокус Сити Холле" были сотрудники российских силовых структур или же разведки, продолжается. У невозмутимого мужчины в синем заметили интересную делать в одежде.

На нее указал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он заметил, что на животе этого мужчины, как у других, которые были одеты так же, была кобура.

"В толпе зрителей уже идентифицировали сотрудников СВР россии, которые изначально очень даже себя спокойно вели, что наводило на соответствующие мысли. Но, уважаемые OSINTеры не заметили главного… У этого человека, идентифицированного как сотрудник СВР РФ, чётко просматривается тактическая кобура для живота. То есть, в зале были вооружённые сотрудники СВР, которые ничего не сделали, чтобы предотвратить теракт", — пишет Коваленко.

По его словам, это указывает на то, что рамки с металлодетектором были отключены для того, чтобы эти "персонажи спокойно прошли в здание, без лишнего шума". Так же военно-политический обозреватель подозревает, что сотрудники разведки могли и скоординировать действия террористов.

"Не координировали ли эти персонажи все действия террористов, особенно с учётом того, что изначально их поведение не выглядело тревожным и обеспокоенным? Только лишь некоторое время спустя они стали весьма эмоционально реагировать на происходящее, что могло говорить о том, что операция вышла из-под контроля", — отмечает Коваленко.

Обозреватель пишет о выводе, который строит сделать: "Все планирование проводилось на среднем уровне: получится предотвратить теракт — так себе, плохонько выйдет, не получится предотвратить теракт, но будет стрельба, шум, гам и эффектное, с отрезанием ушей и выбиванием глаз задержание — о, это зашибись! А высшему руководству останется только решать, кто это сделал. А сделала – конечно же Украина!"

Но, по словам Коваленко, суть этой ситуации в том, что данный "персонаж" не сделал ничего, чтобы спасти людей.

"Но это всё лирика, а суть в том, что вооружённые, обученные действовать в критических ситуациях сотрудники СВР рф не сделали ничего, чтобы спасти множество жизней… Людоедская страна людоедов, в которой россияне всего лишь фарш", — резюмирует обозреватель.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам президента Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаила Гончара, к теракту в "Крокус Сити Холле", вероятно, так или иначе, причастны спецслужбы России. По последним заявлениям и обвинениям Кремля как раз и можно проследить, что было целями этой возможной спецоперации.