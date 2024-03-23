Россияне начали разбирать завалы и искать тела погибших

В России опубликовали первые снимки изнутри концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, где вечером 22 марта произошел теракт. Российским пожарным только в начале удалось потушить пожар, охвативший здание.

Об этом пишут российские СМИ и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Российский чиновник сообщил, что сейчас пожарные продолжают поливать водой конструкции, отдельные очаги возгорания еще существуют, но в большинстве своем пожар ликвидировали.

Российским спасателям также удалось зайти в зрительный зал, где очень долго была высокая температура. Скорее всего именно там был эпицентр пожара – как известно, террористы подожгли здание бензином, который принесли в рюкзаках. Сейчас идет разбор завалов и поиск тел – крыша над залом упала.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что перед выступлением группы "Пикник" в подмосковном "Crocus City Hall" 22 марта произошла масштабная стрельба. В Украине уже прокомментировали теракт, заявив, что наше государство не имеет никакого отношения к стрельбе и пожару, но произошедшее вполне может быть умышленной провокацией Путина.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США прокомментировали стрельбу в российском "Крокус Сити Холл". По их информации, Украина не имеет отношения к теракту. Американские чиновники заявили, что за терактом стоит афганское подразделение террористической организации ИГИЛ.