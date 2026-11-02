В Киеве предлагают возвращать деньги за некачественные поездки в транспорте: как это будет работать

Петиция предлагает компенсации, бесплатные пересадки и электронный билет

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На официальном портале Киевсовета зарегистрировали петицию с изменениями в системе оплаты общественного транспорта. Автор предлагает возвращать пассажирам поездку на транспортную карту, если рейс сорвался по вине перевозчика, а также устранить разницу в расходах жителей разных берегов Днепра.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к столичному руководству. Инициатива содержит восемь транспортных реформ. По оценке автора, большинство из них можно внедрить менее чем за месяц.

Как будут возвращать поездки и оплачивать пересадки

Автор предлагает возвращать поездку на карту пассажира в двух случаях: если транспорт сломался или по вине перевозчика он не доехал до места назначения. Так пассажирам будут компенсировать невыполненную транспортную услугу.

В Киеве зарегистрировали петицию об изменениях в оплате общественного транспорта Источник: Телеграф

Для поездок с пересадками автор предлагает ввести временные билеты. Базовый билет за 30 грн будет действовать 90 минут, продленный за 45 грн – 120 минут. В течение этого времени пассажиры смогут пересаживаться без дополнительной оплаты.

Проездные на 30 или 90 дней предлагают привязать к фактическому пользованию транспортом: день будет списываться только тогда, когда пассажир совершит хотя бы одну валидацию. Еще одно требование касается семейного и корпоративного доступа: к одной транспортной карте или проездному хотят разрешить привязывать до четырех членов семьи.

Почему автор сравнивает расходы жителей двух берегов

Инициатор обращения считает действующую тарифную систему дискриминационной и ссылается на статью 24 Конституции Украины, которая гарантирует равенство прав граждан независимо от места проживания.

По расчетам автора, жители районов с подземным метро тратят на поездку 30 грн. Жители Троещины или Левобережья из-за одной-двух пересадок платят от 60 до 90 грн в одну сторону. Автор также упрекает чиновников КГГА в пользовании служебными автомобилями и ответах об отсутствии средств на предыдущие петиции, собиравшие тысячи подписей.

"Дисбаланс во временных и финансовых затратах между жителями правого берега с метро и жителями массивов без метро измеряется тысячами часов и десятками тысяч гривен ежегодно", – подчеркивает автор петиции.

Электронный билет, GPS и полосы на мостах

Автор также требует полностью отказаться от наличных и немедленно ввести единый электронный билет во всех видах транспорта. Он должен действовать и в частных маршрутках, и в городской электричке.

Частных перевозчиков предлагают обязать показывать на картах в приложениях реальное движение машин с помощью GPS-трекинга. Всех перевозчиков также хотят перевести на оплату за транспортную работу – за выполненные километры.

Чтобы общественный транспорт двигался быстрее, петиция предусматривает массовое обустройство выделенных полос на мостах и выездах из густонаселенных жилых массивов. В этом требовании отдельно упоминается Троещина.

Сбор подписей продолжается на официальном портале электронных петиций Киевского городского совета. Там можно прочитать обращение и поддержать его. Чтобы инициативу обязательно рассмотрели городской голова Виталий Кличко и депутаты Киевсовета, она должна собрать 6 000 подписей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли метро Киева надолго остановиться из-за блекаута.