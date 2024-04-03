В российском Ростове прогремели мощные взрывы: перед этим пожар вспыхнул в соседнем городе (фото и видео)

О причинах пожара не сообщалось

В российских городах продолжается серия масштабных пожаров на объектах инфраструктуры. На сей раз масштабное возгорание произошло в Ростове почти в одно и то же время с пожаром в расположенным поблизости городе Азов.

Как сообщают российские СМИ в Азове загорелся полимерный завод, а в самом Ростове — зерновой терминал. Во втором случае пожар сопровождался серией взрывов.

Что касается пожара в Ростове, то отмечается, что он начался около 18:30 по местному времени (то же, что и по Киеву) на территории ангара на зерновом складе. Многократные взрывы там связывают с наличием в месте пожара запасов топлива и сельскохозяйственной техники. По предварительным оценкам огонь распространился на 1000 квадратных метров.

"Суета в центре города очень большая, отовсюду слышны мигалки. Что стало причиной пожара, пока неизвестно", — сообщали российские каналы.

Примечательно, что около 15:30 сообщения о пожаре начали приходить и с города Азов, что в 35 км от Ростова. Отмечалось, что там произошел пожар на территории завода, который изготовляет полимерную упаковку. Огонь распространился на 250 квадратных метров.

Стоит отметить, что пожары в России последнее время не редкость. Они происходят в разных городах страны-агрессора с завидной регулярностью.