Сначала был взрыв: новые подробности пожара на топовом для армии РФ "Уралмашзаводе"

В 16:40 пожар был ликвидирован

В понедельник, 1 апреля, в российском Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" начался пожар. Известно, что ему предшествовал мощный взрыв.

Об этом пишет Минэнерго, ссылаясь на данные из открытых источников. Загорелся цех по изготовлению трансформаторов, в котором находятся 7 тыс. литров масла.

В 16:40 в сети сообщили, что спасатели ликвидировали пожар. Ущерб значительный, но точных данных пока нет.

После взрыва над заводом поднялся столб дыма. Площадь пожара составляла более 4500 кв. м. Местные каналы пишут, что спасатели запустили беспилотник для разведки.

"Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет", – пишет МЧС России.

Ранее сообщалось, что горит цех №57, в котором находилось около 500 литров лака. В результате произошел обвал кровли.

Ликвидацию пожара усложняет высокая пожарная нагрузка здания. В 14:00 росСМИ сообщили, что пожар удалось локализовать.

Пожар на заводе

Хотя по официальным данным завод имеет склад с лакокрасочными материалами, ранее СМИ писали, что там также производится военная техника. Там как будто конструируют танки и бронетехнику.

Напомним, "Уралмаш" — один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

Ранее "Телеграф" писал, что российская ДРГ пыталась прорваться в Сумской области.