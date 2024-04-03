У російському Ростові пролунали потужні вибухи: перед цим пожежа спалахнула в сусідньому місті (фото та відео)

Про причини пожежі не повідомлялося

У російських містах продовжується серія масштабних пожеж на об’єктах інфраструктури. Цього разу масштабне загоряння сталося в Ростові майже одночасно з пожежею в розташованому поблизу місті Азов.

Як повідомляють російські ЗМІ в Азові, загорівся полімерний завод, а в самому Ростові — зерновий термінал. У другому випадку пожежа супроводжувалася серією вибухів.

Що стосується пожежі в Ростові, то зазначається, що вона почалася близько 18:30 за місцевим часом (те саме, що й по Києву) на території ангару на зерновому складі. Багаторазові вибухи там пов’язують із наявністю у місці пожежі запасів палива та сільськогосподарської техніки. За попередніми оцінками, вогонь поширився на 1000 квадратних метрів.

"Суєта в центрі міста дуже велика, звідусіль чути мигалки. Що стало причиною пожежі, поки невідомо", — повідомляли російські канали.

Примітно, що близько 15:30 повідомлення про пожежу почали приходити і з міста Азов, що за 35 км від Ростова. Наголошувалося, що там сталася пожежа на території заводу, яка виготовляє полімерну упаковку. Вогонь поширився на 250 кв.

Слід зазначити, що пожежі у Росії останнім часом не рідкість. Вони відбуваються у різних містах країни-агресора із завидною регулярністю.