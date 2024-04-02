Новая сказка от ФСБ: в России заявили о перехвате икон со взрывчаткой из Украины (видео)

Часть взрывчаток якобы были замаскированы под церковную утварь

В России снова придумали в чем обвинить Украину. На этот раз в ФСБ заявили, что из нашей страны через Евросоюз украинцы попытались доставить на территорию РФ 27 самодельных взрывчаток, спрятанных в православные иконы.

Такая находка была обнаружена на границе с Латвией. Взрывоопасные вещества якобы нашли при досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области, сообщают росСМИ.

Журналисты ссылаются на заявление ФСБ РФ. Ведомство же утверждает, что груз следовал по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. В ФСБ заявили, что кроме 27 самодельных взрывных устройств, изъято еще 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор.

В российском ведомстве даже опубликовали соответствующее видео, где заявили, что в иконах был спрятан гексоген. В РФ акцентировали, что обнаруженного количества взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома.

Кроме прочего, в ФСБ сообщили о задержании одного человека. Следственный отдел УФСБ по Псковской области уже возбудил дело о контрабанде взрывчатки группой лиц по предварительному сговору. Всех причастных обещают задержать и наказать.

Напомним, что в России, несмотря на заявления террористов ИГИЛа и их признание в организации теракта в "Крокусе", продолжают активно находить "украинский след" в этом деле. Стоит отметить, что в результате нападения в РЦ пострадало более 550 человек, из них 15 детей. Погибли 144 человека.

Ранее "Телеграф" писал, что "следователи" Путина сделали новое заявление по теракту в "Крокусе".