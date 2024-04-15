Вместо самолетов — беспилотники: СМИ пишут об атаке на международный аэропорт Белгорода

С февраля 2022 на все полеты из международного аэропорта Белгорода введен запрет

Международный аэропорт Белгорода 12 апреля атаковали по меньшей мере 3 беспилотника. Повреждений нет

Об этом сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона. Один из беспилотников упал и взорвался на территории аэропорта.

В результате вспыхнула трава. Спасатели пожар быстро потушили.

В сообщении говорится, что с 24 февраля 2022 года на все полеты из международного аэропорта Белгорода введен запрет.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Белгороде беспилотник врезался в административное здание "Газпрома". Известно уже о двух раненых. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточняет, что у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго – осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Пострадавшие госпитализированы.

Также, по словам губернатора, в результате атаки в городе повреждены 2 частных жилых дома, один хозсубъект и 4 автомобиля.

Ранее Телеграф писал, что беспилотники впервые атаковали Республику Мордовию в России. Атаку совершили два дрона. Традиционно в РФ заявляли, что силам ПВО удалось уничтожить обе цели.