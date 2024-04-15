Замість літаків — безпілотники: ЗМІ пишуть про атаку на міжнародний аеропорт Бєлгорода
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З лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода введено заборону
Міжнародний аеропорт Бєлгорода 12 квітня атакували щонайменше 3 безпілотники. Пошкоджень немає
Про це повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону. Один із безпілотників упав і вибухнув на території аеропорту.
Внаслідок цього спалахнула трава. Рятувальники пожежу швидко загасили.
У повідомленні йдеться, що з 24 лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода введено заборону.
Нагадаємо, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрома". Відомо вже про двох поранених. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков уточнює, що в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого − осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Постраждалих госпіталізували.
Також, за словами губернатора, внаслідок атаки у місті пошкоджено 2 приватних житлових будинки, один госпсуб'єкт та 4 автомобілі.
Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію у Росії. Атаку здійснили два дрони. Традиційно у РФ заявляли, що силам ППО вдалося знищити обидві цілі.