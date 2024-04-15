Замість літаків — безпілотники: ЗМІ пишуть про атаку на міжнародний аеропорт Бєлгорода

З лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода введено заборону

Міжнародний аеропорт Бєлгорода 12 квітня атакували щонайменше 3 безпілотники. Пошкоджень немає

Про це повідомили джерела ASTRA в екстрених службах регіону. Один із безпілотників упав і вибухнув на території аеропорту.

Внаслідок цього спалахнула трава. Рятувальники пожежу швидко загасили.

У повідомленні йдеться, що з 24 лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода введено заборону.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 квітня, у Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрома". Відомо вже про двох поранених. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков уточнює, що в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого − осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Постраждалих госпіталізували.

Також, за словами губернатора, внаслідок атаки у місті пошкоджено 2 приватних житлових будинки, один госпсуб'єкт та 4 автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію у Росії. Атаку здійснили два дрони. Традиційно у РФ заявляли, що силам ППО вдалося знищити обидві цілі.