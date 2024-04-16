Уровень воды достиг критических отметок: в РФ эвакуируют еще один город (видео)

Город населяют около 67 тысяч россиян

Российские города продолжают уверенно идти под воду. Так в ряде населенных пунктов Тюменской области уровень воды в реке достиг критических отметок.

Как следствие, была объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что в ночь против вторника, 16 апреля, о срочной эвакуации сообщили жителям города Ишим, который находится на левом берегу одноименной реки, а так же ближайших населенных пунктов.

Скриншот сообщения об эвакуации

Ишим на карте

"Жителям Ишима в 6 часов утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды. Напомним, жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения", — говорится в сообщении правительства.

По словам властей региона, уровень воды уже пересек порог, при котором наступают опасные явления.

На кадрах — ночная эвакуация из деревни Соколовка, которая находиться от Ишима почти в 400 км. По данным росСМИ, вода сейчас поднялась до уровня 808 см. Это уже критический уровень, ведь каждые сутки вода поднимается примерно на 27 см.

Так же россияне в Ишиме пытаются бороться с паводком своими силами — они сооружают самодельные дамбы и укрепления. Отмечается, что в городе живет около 67 тысяч россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 14 апреля, Томск перенял эстафету у Кургана. Вода из реки Томь начала поступать в Сенную Курью и разрушила земляной вал вблизи Коммунального моста в Томске.