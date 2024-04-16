Рівень води досяг критичних позначок: у РФ евакуювали ще одне місто (відео)

Місто населяють близько 67 тисяч росіян

Російські міста продовжують впевнено йти під воду. Так, у ряді населених пунктів Тюменської області рівень води в річці досяг критичних позначок.

Як наслідок, було оголошено термінову евакуацію. Про це пишуть РосЗМІ.

Зазначається, що в ніч проти вівторка, 16 квітня, про термінову евакуацію повідомили жителів міста Ішим, яке знаходиться на лівому березі однойменної річки, а також найближчих населених пунктів.

Скріншот повідомлення про евакуацію

Їшим на карті

"Жителям Ішима о 6 годині ранку прийшли СМС-повідомлення із закликом терміново евакуюватися з будинків, які можуть опинитися в зоні підтоплення. На річці Ішим йде критичний підйом води. Нагадаємо, мешканців будинків, які можуть опинитися в зоні підтоплення, попереджали про це під час підтоплення. подворових обходів. У місті розгорнуто пункти тимчасового розміщення", — йдеться у повідомленні уряду.

За словами влади регіону, рівень води вже перетнув поріг, при якому настають небезпечні явища.

На кадрах — нічна евакуація із села Соколівка, яке знаходиться від Ішима майже за 400 км. За даними росЗМІ, вода зараз піднялася до рівня 808 см. Це вже критичний рівень, адже щодня вода підіймається приблизно на 27 см.

Також росіяни в Ішимі намагаються боротися з паводком самотужки — вони споруджують саморобні греблі та укріплення. Зазначається, що у місті мешкає близько 67 тисяч росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 14 квітня, Томськ перейняв естафету у Кургана. Вода з річки Том почала надходити в Сінну Кур’ю і зруйнувала земляний вал поблизу Комунального мосту в Томську.