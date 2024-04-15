Природа мстит за Украину? В РФ еще один город начал уходить под воду, уже размыло дорогу (видео)

Из-за разлива реки Томь начало размывать насыпную дамбу у Коммунального моста

В России продолжают происходить масштабные наводнения. Вслед за Орском и Оренбургом под воду начал уходить Томск. Вышедшая из берегов река Томь разрушила дорогу под Коммунальным мостом на левобережье города.

В сети появились новые видео стихийного бедствия. О сложившейся ситуации с паводками в РФ сообщают местные Телеграмм-каналы.

Зона затопления стремительно расширяется, наводнение уже дало свои разрушительные последствия. Сообщается, что уровень воды в местной реке приблизился к критической отметке в 860 см. По данным росСМИ, это произошло из-за неудачных ледовзрывных работ, проводившихся накануне. Мэр Томска уже объявил о начале эвакуации соседнего СНТ "Левобережье".

Кроме того, уровень реки Тобол в Кургане за сутки поднялся до 631 см. Прогнозируется, что в ближайшие два дня он может повыситься еще на 25—80 см. Почти 900 жилых домов и приусадебных участков подтоплено в Курганской области. Ожидается, что их число возрастет.

Тем временем больше десяти домов уже начали уходить под воду в Иволгинском районе Бурятии. Там эвакуированы 22 человека. Шестеро из них — дети.

В Оренбурге уровень Урала упал до 1171 см (при критической отметке 930 см).

По словам главы регионального МЧС, угроза чрезвычайной ситуации из-за паводков возникла и в Новосибирской области на реках Ине, Берди, Таре и Тартас.

Ранее "Телеграф" писал, что в Орске (Оренбургская область РФ), где произошло крупнейшее наводнение, продолжает ухудшаться ситуация. Сообщается о еще одном прорыве плотины, Кроме того, уйти под воду могут города еще в нескольких регионах.