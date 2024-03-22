"Про сына Кадырова забыли": Пескова наградили за Олимпиаду в Сочи

В РФ нашли повод, чтобы снова наградить российских топ-чиновников

Министерство спорта РФ опубликовало приказ о награждении медалями в честь 10-летия Олимпийских игры в Сочи-2014. После Игр в России вспыхнул масштабный допинг-скандал, последствия которого видны до сих пор.

Памятную медаль вручили 40 деятелям РФ за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает сайт Министерства спорта России.

В список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов, предприниматель Виктор Вексельберг, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Сбербанка Герман Греф, владелец компании "Интеррос" Владимир Потанин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В сети раскритиковали подобное награждение чиновников. Пользователи шутят, что в Минспорте РФ забыли про сына Кадырова Адама, который уже стал мемом из-за количества разных наград.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил представителям РФ выступать на Олимпиаде в Париже, правда, под нейтральным флагом. Добавим, накануне МОК представил гимн, под которым будут выступать россияне на Играх-2024.