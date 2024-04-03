Вывезли и бросили: сотни похищенных украинских детей застряли в сиротской системе РФ

Статус биологических родителей донецких детей менялся заочно

Россия, которая похищает детей на оккупированных территориях Украины, бросает их на произвол судьбы. Сотни маленьких украинцев после вывоза в РФ оказываются в детских домах.

Об этом говорится в расследовании издания "Верстка". Как выяснили журналисты, минимум 285 вывезенных из Донбасса детей оказались во всероссийском банке данных детей-сирот. Это те дети, которых оккупанты не определили в российские приёмные семьи за первые полгода войны и отправили в детдома, интернаты и колледжи в разных частях России.

"Первые анкеты детей из Донбасса появились во всероссийском банке данных детей-сирот в октябре 2022 года — всего через неделю после того, как Россия аннексировала территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины", — говорится в материале.

Усыновить или взять под опеку украденных детей-сирот предлагали как минимум в 15 регионах РФ. При этом в анкетах таких детей не указано, что они приехали из Донбасса. Утверждается, что в 20 случаях статус биологических родителей донецких детей менялся заочно через суд: например, с ограничения прав — на лишение.

"Вероятно, 76 детей из тех, кто успел попасть в банк данных детей-сирот, позже оказались в российских приёмных семьях. Четверо вернулись к родственникам на оккупированные территории. Как минимум 187 детей остаются в сиротской системе РФ", — узнали журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США принята резолюция насчет похищения Россией украинских детей.